Космонавты с МКС поздравили россиян с наступающим Новым годом

Российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, которые сейчас находятся на Международной космической станции (МКС), поздравили россиян с наступающим Новым годом.

Антон Шкаплеров пожелал жителям Земли успеть погрузиться в волшебное предновогоднее настроение и сказать теплые слова тем, кто их ждет. В свою очередь, Дубров рассказал, как проходит Новый год на станции, и пожелал счастья всем жителям России и мира.

Ранее Александр Дрозденко признался, о чем мечтает каждую новогоднюю ночь.