Юрист Мырсина рассказала о праве россиян лечиться по полису ОМС в частных клиниках

Частные клиники могут оказывать медпомощь в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом рассказала юрист практики здравоохранения и технологии BGP Litigation Анастасия Мырсина.

Для этого медорганизации нужно направить соответствующее уведомление в территориальный фонд ОМС. При этом последний не может отказать во включении в реестр. Перечни клиник, которые принимают участие в программе госгарантий бесплатного медицинского обслуживания, есть в Территориальных программах госгарантий помощи.

Как уточнила юрист, кроме этого, медицинские организации должны сообщать гражданам о возможности получения медпомощи по программе государственных гарантий, а также предоставлять пациентам информацию о порядке, объеме и условиях оказания подобной помощи, отмечает агентство Прайм.

— Так, при обращении в частную клинику вас должны проинформировать о возможности получения медуслуг в рамках ОМС, – отметила Анастасия Мырсина.

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При этом важно понимать, что в ряде случаев оказание услуг на бесплатной основе невозможно. К примеру, если у человека нет российского гражданства, на анонимных условиях и в некоторых других случаях.