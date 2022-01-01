В Санкт-Петербурге без вести пропал 42-летний мужчина

Автор: Александр Селиванов
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О его местонахождении нет никакой информации с 24 декабря.

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Источник: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Питер

Ростом пропавший 165 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза зеленые. Добавляется, что поисковикам нужна помощь добровольцев.

В ноябре в Лизу Алерт поступило 236 заявок на поиск пропавших в Санкт-Петербурге и Ленобласти, из них 84 заявки оказались срочными.

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31.12.2021 152
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