Новогодний эпизод «Гарри Поттера» стал доступен в России

Специальный эпизод самой волшебной франшизы о мальчике, который выжил стал доступен на российских онлайн-площадках. Фильм называется Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс, в нем приняли участие любимые актеры и актрисы всех восьми фильмов.
Золотая тройка: Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон — впервые за долгие годы встретятся со своими коллегами по съемочной площадке и окажутся в стенах школы Хогвартс. Зрители увидят не только воссоединение любимых артистов, но и ранее скрытые интервью и редкие архивы.
Ранее сообщалось, что участие создательницы серии книг о волшебнике, Джоан Роулинг, в спецэпизоде было под вопросом из-за ее высказываний в Twitter про трансгендеров. В качестве шутки она предложила вспомнить обычное слово женщина вместо сложных терминов.
Однако пользователи не оценили ее юмор, обвинив Роулинг в трансфобии. Ее осудили за якобы неуважительное отношение к меньшинствам. Но позже было заявлено, что она, вероятно, может появиться в новогоднем выпуске в момент разговора актеров про их жизни.