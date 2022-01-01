Новогодний эпизод «Гарри Поттера» стал доступен в России

Специальный эпизод самой волшебной франшизы о мальчике, который выжил стал доступен на российских онлайн-площадках. Фильм называется Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс, в нем приняли участие любимые актеры и актрисы всех восьми фильмов.

Золотая тройка: Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон — впервые за долгие годы встретятся со своими коллегами по съемочной площадке и окажутся в стенах школы Хогвартс. Зрители увидят не только воссоединение любимых артистов, но и ранее скрытые интервью и редкие архивы.

— Это дань уважения всем, кого затронула кинофраншиза, от съемочной группы до преданных поклонников, которые продолжают поддерживать дух Волшебного мира, — заявил Том Ашейм, президент Warner Bros.

Ранее сообщалось, что участие создательницы серии книг о волшебнике, Джоан Роулинг, в спецэпизоде было под вопросом из-за ее высказываний в Twitter про трансгендеров. В качестве шутки она предложила вспомнить обычное слово женщина вместо сложных терминов.

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Однако пользователи не оценили ее юмор, обвинив Роулинг в трансфобии. Ее осудили за якобы неуважительное отношение к меньшинствам. Но позже было заявлено, что она, вероятно, может появиться в новогоднем выпуске в момент разговора актеров про их жизни.