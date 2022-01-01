Алексей Брицун помог исполнить частичку мечты 11-летнего мальчика

Мальчик мечтает стать пожарным.
По информации администрации Волховского района, 11-летний Владик рассказал о своем желании во время проведения Ёлки желаний.
По время вручения мальчику подарков, глава администрации района Алексей Брицун, поинтересовался у него, кем он хочет стать, когда вырастет. На вопрос он и его родители ответили, что Владик хочет стать пожарным.
Немного позже мечта мальчика сбылась. В пожарной части в Волхове сотрудники МЧС провели для Владика экскурсию, и рассказали обо всех ситуациях, с которыми им приходится сталкиваться на службе. Какие средства используют ради спасения жизни людей. Владику показали, какие средства используются для тушения пожара, какие инструменты применяются при ликвидации дорожно-транспортных происшествий и т.д.
Стоит отметить, что Владику очень понравилась экскурсия. Ребенок остался под положительными впечатлениями от посещения пожарной части.