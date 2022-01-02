Врачи рассказали, как восстановить сон после новогодних праздников

Один из советов сомнолога — вставать в одно и то же время на праздничных выходных.

Невролог-сомнолог Елена Царева посоветовала приучить организм вставать в выходные в одно и тоже время, чтобы избежать проблем со сном.

РБК. «Можно перекусить, сделать что-то еще — чтобы свет попал на сетчатку, чтобы сигнал по биоритмам пошел. После завтрака можно поспать еще», — объяснила эксперт в интервью с

Также сомнолог рекомендует не залеживаться часами в кровати без сна:

Если, например, долго смотреть телевизор, лежа в кровати, то организм поймет, что в кровати можно не спать. И не будет. Даже если бессонница уже есть, этот способ позволяет разбить этот рефлекс «кровать — отсутствие сна», — добавила Елена Царева.

Также эксперты советуют не затягивать отдых, так как его качество ухудшается от чрезмерной длительности.

Скорее наоборот: сон становится более «размазанным» и менее глубоким. То же самое происходило во время локдауна: люди стали спать больше, но хуже, — советует заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета Михаил Полуэктов.