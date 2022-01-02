МФЦ Ленобласти за прошлый год приняли больше 5,5 млн обращений

В Ленинградской области подвели итоги работы Многофункциональных центров региона за 2021 год.

Об этом рассказали в пресс-службе Правительства Ленобласти в воскресенье, 2 января.

За прошлый год 2 миллиона 104,9 тысяч заявлений было подано в областные МФЦ для предоставления государственных и муниципальных услуг. Самые популярные из них – услуги Росреестра, оформление пособий и печать QR-кодов о вакцинации.

Более 154 тысяч услуг и мер поддержки были предоставлены предпринимателям и тем, кто планирует начать своё дело, при этом более 83 тысяч были оказаны в бизнес-офисах МФЦ.

Всего же в 2021 году в центры «Мои документы» Ленинградской области жители обратились 5,5 миллионов раз – это не только прием и выдача документов, но и консультации специалистов.

Кроме того, в прошлом году в МФЦ было введено более 100 государственных, муниципальных и дополнительных услуг для физических и юридических лиц. Например, выдача жилищного документа, регистрация по месту жительства, оформление виз и страховок, изготовление загранпаспорта нового образца, перевод документов на иностранные языки, регистрация разводов и другие.