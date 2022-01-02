Небольшой снег, гололед и до -22°C — погода в Ленобласти на 3 января

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: МЧС России Главное управление по Ленинградской области

В понедельник, 3 января, в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода.

Как передает МЧС по Ленинградской области, в ближайшие сутки в Ленобласти установится облачная с прояснениями погода.

Ночью местами, утром и днем в большинстве районов небольшой снег. Ветер юго-восточный, восточный 4-9 м/с. Температура воздуха на западе: ночью -7…-12 гр., днем -5…-10 гр. Температура воздуха на востоке: ночью -12…-17 гр., местами до -22 гр., днем -10…-15 гр. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.

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Небольшой снег, гололед и до -22°C - погода в Ленобласти на 3 января снег, погода Ленобласть, мчс, Ленобласть, зима, гололед
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02.01.2022 139
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