Небольшой снег, гололед и до -22°C — погода в Ленобласти на 3 января

В понедельник, 3 января, в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода.

Как передает МЧС по Ленинградской области, в ближайшие сутки в Ленобласти установится облачная с прояснениями погода.

Ночью местами, утром и днем в большинстве районов небольшой снег. Ветер юго-восточный, восточный 4-9 м/с. Температура воздуха на западе: ночью -7…-12 гр., днем -5…-10 гр. Температура воздуха на востоке: ночью -12…-17 гр., местами до -22 гр., днем -10…-15 гр. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.