Женщина лишилась ювелирных изделий на 100 тысяч евро на таможне в Пулково

У женщины, прибывшей из Милана в Петербург в канун Нового года, таможенники изъяли дорогие украшения.
Фото: Северо-Западное таможенное управление
Фото: Северо-Западное таможенное управление
Фото: Северо-Западное таможенное управление
Об этом рассказали в пресс-службе СЗТУ. Так, в ходе досмотра вещей россиянки сотрудники таможни нашли у нее дорогостоящие браслет, серьги и кольцо. На всех украшениях присутствовала надпись Cartier. Предварительная стоимость найденного составила более 100 тысяч евро.
Для определения стоимости вышеуказанных товаров и принадлежности данных ювелирных изделий к драгоценным металлам, таможней вынесено решение о проведении таможенной экспертизы.
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