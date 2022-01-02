Женщина лишилась ювелирных изделий на 100 тысяч евро на таможне в Пулково

У женщины, прибывшей из Милана в Петербург в канун Нового года, таможенники изъяли дорогие украшения.

Фото: Северо-Западное таможенное управление Фото: Северо-Западное таможенное управление Фото: Северо-Западное таможенное управление

Об этом рассказали в пресс-службе СЗТУ. Так, в ходе досмотра вещей россиянки сотрудники таможни нашли у нее дорогостоящие браслет, серьги и кольцо. На всех украшениях присутствовала надпись Cartier. Предварительная стоимость найденного составила более 100 тысяч евро.

Для определения стоимости вышеуказанных товаров и принадлежности данных ювелирных изделий к драгоценным металлам, таможней вынесено решение о проведении таможенной экспертизы.