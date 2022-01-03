В Госдуме призвали вынести тело Ленина из Мавзолея на Красной площади в Москве

Вице-спикер Государственной думы РФ Чернышов призвал перенести захоронения лидеров Советского Союза с Красной площади.

Об этом 3 января сообщает РИА Новости. Так, Борис Чернышов предлагает убрать с Красной площади кладбище, на котором захоронены знаменитые лидеры СССР, а также вынести тело Ленина из Мавзолея.

Все это возможно, но не на Красной площади, потому что это кощунственно, не на том месте, где развернуты каток и торговые ряды, где люди отмечают Новый год, гуляют, приезжают из регионов», — считает вице-спикер.

По его словам, фракция ЛДПР вносила в Государственную думу несколько законопроектов по этому поводу.