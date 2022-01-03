Рыбакам Ленобласти назвали лучшие «клевые дни» января

«Леноблводоканал» поделился календарем «клевых дней», в которые улов будет особенно удачным.

Об особенностях ловли рыбы в январе рассказали в пресс-службе ГУП «Леноблводоканал». Так, после вставшего льда активную рыбу можно найти только на участках с чистым и песчаным дном. Рыбакам региона советуют искать водоемы с усиленным течением, где происходит обогащение воды кислородом.

Наиболее удачливой будет рыбалка на хищных рыб — налима, щуку и судака. В январе они приплывают в места, богатые естественным кормом.

Отличная рыбалка ожидается 5, 10, 12, 13, 22, 23 и 24 января. Любителям зимней рыбалки также важно следить за погодой — в теплый день улов будет богаче, чем в морозы.

Вероятность уйти домой без улова особенна велика в первые дни месяца — со 2 по 4 января, а также с 14 по 18 и с 29 по 31 января. В остальные дни ожидается средний клев.