В Ленобласти проходит марафон праздничных спектаклей

Актеры театров Ленинградской области подготовили особый репертуар для жителей и гостей 47-го региона на новогодние праздники.

Как поделилась пресс-служба Правительства Ленобласти, в Выборге для маленьких зрителей театр «Святая крепость» подготовил «Новогодний бал для Золушки», который покажут с 2 по 6 января. Для жителей Лодейнопольского района с произведением «Серебряное копытце» выступят специалисты театр-студии «Апрель» — сказку представят 3 января. А 5 января актеры разыграют спектакль «Ванюшка». Ещё одно произведение — «Очень простая история», можно будет увидеть на Рождество, 7 января.

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В Кировском районе местных жителей также не оставят без культурных развлечений. Для детей здесь подготовили сказку «Волшебные сосульки» актеры драмтеатра «Комедианты». Артисты представят её на сцене культурно-досугового центра «Мга» 5 января.

В списке новогоднего марафона числятся и произведения от театра «На Литейном». Так, артисты порадуют зрителей деревни Лопухинка (Ломоносовский район). Для них представят спектакль «Самая новогодняя песенка» на сцене Лопухинского дома культуры 6 января. А 9 января с произведением «Бременские музыканты» они выступят в городе Кириши на площадке ООО «КИНЕФ».