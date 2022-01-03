В Совете по правам человека прокомментировали предложение перенести захоронения с Красной площади

Один из членов СПЧ призвал не торопиться с переносом захоронений с Красной площади.

Как поделился с РИА Новости член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод, торопиться в этом вопросе не стоит.

Парламентарий не отрицает необходимость захоронить тела известных деятелей СССР, могилы которых находятся на Красной площади, но он опасается, что такие действия вызовут недовольство со стороны некоторой части граждан. В связи с этим Александр Брод призвал не торопиться в этом вопросе.

Инициативу перенести захоронения лидеров Советского Союза с Красной площади озвучил вице-спикер Государственной думы РФ Борис Чернышов.