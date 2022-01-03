Горящий рейсовый автобус у Селиваново тушили ведром и снегом

На трассе в Волховском районе Ленинградской области загорелся автобус с пассажирами.
Кадрами с места происшествия поделился очевидец днем, 3 января. Как видно на кадрах, возгорание началось в моторном отсеке и охватило заднюю часть автобуса. Из подручных средств у водителя нашлось только ведро и снег, которыми и пытались загасить пламя. По какой причине не был использован огнетушитель как и причины пожара, пока неизвестно.
Информация о пострадавших пока не поступала. Предварительно известно, что на место ЧП уже прибыли пожарные.
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03.01.2022 111