Жителям Ленобласти напомнили об опасности катания на «ватрушках»

Ленинградцев предостерегают от катания на необорудованных склонах.

По информации пресс-службы Следственного комитета по Ленобласти, катание на «ватрушках», крайне опасное занятие, если не соблюдать необходимой техники безопасности.

Ведомство отмечает, что «ватрушки» могут разогнаться до 60 километров в час, а на такой скорости управлять ими практически невозможно. Как следствие можно получить опасные травмы.

Также в ведомстве напомнили, что кататься на приспособлениях необходимо только в специально оборудованных склонах и парках.