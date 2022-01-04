Жителям Ленобласти напомнили об опасности катания на «ватрушках»

Ленинградцев предостерегают от катания на необорудованных склонах.
По информации пресс-службы Следственного комитета по Ленобласти, катание на «ватрушках», крайне опасное занятие, если не соблюдать необходимой техники безопасности.
Ведомство отмечает, что «ватрушки» могут разогнаться до 60 километров в час, а на такой скорости управлять ими практически невозможно. Как следствие можно получить опасные травмы.
Также в ведомстве напомнили, что кататься на приспособлениях необходимо только в специально оборудованных склонах и парках.
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