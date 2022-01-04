Жителям Ленобласти напомнили об опасности катания на «ватрушках»

Автор: Александр Селиванов
-
Поделиться

Ленинградцев предостерегают от катания на необорудованных склонах.

По информации пресс-службы Следственного комитета по Ленобласти, катание на «ватрушках», крайне опасное занятие, если не соблюдать необходимой техники безопасности.

Ведомство отмечает, что «ватрушки» могут разогнаться до 60 километров в час, а на такой скорости управлять ими практически невозможно. Как следствие можно получить опасные травмы.

Также в ведомстве напомнили, что кататься на приспособлениях необходимо только в специально оборудованных склонах и парках.

Вам будет интересно
В Ленобласти стартовал горнолыжный сезон
В Ленобласти с 24 ноября открыли горнолыжный сезон. Первым для посетителей открылся курорт «Красное озеро» в Коробицыно Приозерского района Ленобласти. Для...
25.11.2021 340
Автор