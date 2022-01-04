В Купчино заметили потерявшегося пятачка

Поросенок бегал по улицам города в растерянности.

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По информации сообщества Регион 78 | Санкт-Петербург, в Купчино был замечен детеныш кабана, однако некоторые очевидцы утверждают, что поросенок от домашней свиньи.

— Поросенок растерянно бегал среди машин и по дорогам и совсем был не похож на дикого лесного кабана, — написал автор поста.

Тем не менее, при встрече с кабаном надо уйти, это нужно сделать медленно и не поворачиваясь к животному спиной. В случае нападения кабана лучше всего залезть на ближайшее дерево. Если такой возможности нет, в момент нападения надо резко увернуться, а пока животное будет разворачиваться, найти укрытие.