В Купчино заметили потерявшегося пятачка

Поросенок бегал по улицам города в растерянности.
По информации сообщества Регион 78 | Санкт-Петербург, в Купчино был замечен детеныш кабана, однако некоторые очевидцы утверждают, что поросенок от домашней свиньи.
— Поросенок растерянно бегал среди машин и по дорогам и совсем был не похож на дикого лесного кабана, — написал автор поста.
Тем не менее, при встрече с кабаном надо уйти, это нужно сделать медленно и не поворачиваясь к животному спиной. В случае нападения кабана лучше всего залезть на ближайшее дерево. Если такой возможности нет, в момент нападения надо резко увернуться, а пока животное будет разворачиваться, найти укрытие.
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29.12.2021 337