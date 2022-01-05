Почти 11 тысяч жительниц Ленобласти нашли работу в 2021 году

В 2021 году служба занятости Ленобласти трудоустроила 10,7 тысяч женщин.

Более 700 жительниц выбрали для себя профессии, которые раньше считались «мужскими»: формовщик, штамповщик, слесарь-электромонтажник, дефектоскопист, аппаратчик-гидрометаллург, техник, водитель автомобиля, бункеровщик.

Вам будет интересно Названы 50 профессий будущего для россиян Сбер и Высшая школа экономики (ВШЭ) выпустили «Атлас профессий будущего», в котором названы 50 перспективных профессий для россиян по 12 направлениям деятельности.... 23.12.2021 302

К слову, с 1 марта 2022 года список запрещенных для женщин профессий снова будет сокращен. Можно будет устроиться на работу техниками по планеру и двигателям, по приборам и электрооборудованию, радиооборудованию и другим сферам, сообщили в пресс-службе комитета по труду региона.

Однако до сих пор использование женского труда запрещено в сфере химпроизводства, металлообработки, бурения скважин, добычи нефти и газа.

Ранее были названы самые высокооплачиваемые вакансии для российских пенсионеров.