Ветеринары Ленобласти и в праздничные дни продолжают проверять рынки и ярмарки

Ветеринарная служба Ленобласти продолжает работать и в праздники.

Специалисты госветслужбы проверяют рынки выходного дня, рождественские, фермерские ярмарки, магазины, торгующие продовольственными товарами. Они контролируют качество мясной, рыбной, молочной продукции, чтобы исключить реализацию недоброкачественных товаров.

Также специалисты продолжают проводить дезинфекцию общественных пространств, в том числе соцучреждений, школ, детских садов, помещений административных зданий. В 2021 году ветеринары обработали свыше 1,3 тыс. общественных пространств, общей площадью 952 тыс. «квадратов».

Напомним, рождественская ярмарка на Манежной площади в Петербурге будет открыта до 9 января.