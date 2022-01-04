Жесткое столкновение двух легковушек и автобуса произошло на трассе «Кола»

Автор: Александр Селиванов
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Среди пострадавших дети.

Жесткое столкновение двух легковушек и автобуса произошло на трассе «Кола» Россияне, Россия, происшествие, Ленобласть, ДТП в Санкт-Петербурге, ДТП в России, ДТП в Ленобласти, ДТП, водители, автомобили, Автодорога «Кола», автобусы, аварияИсточник: МЧС по Ленобласти
Жесткое столкновение двух легковушек и автобуса произошло на трассе «Кола» Россияне, Россия, происшествие, Ленобласть, ДТП в Санкт-Петербурге, ДТП в России, ДТП в Ленобласти, ДТП, водители, автомобили, Автодорога «Кола», автобусы, аварияИсточник: МЧС по Ленобласти
Жесткое столкновение двух легковушек и автобуса произошло на трассе «Кола» Россияне, Россия, происшествие, Ленобласть, ДТП в Санкт-Петербурге, ДТП в России, ДТП в Ленобласти, ДТП, водители, автомобили, Автодорога «Кола», автобусы, аварияИсточник: МЧС по Ленобласти

По информации правоохранительных органов, авария произошла в полдень 4 января на трассе Р-21 «Кола» далеко от деревни Доможирово. На автодороге произошло лобовое столкновение легковушек. Одна из них отлетела в автобус.

По предварительной информации, в автобусе находилось 40 человек, никто из них не пострадал. Погиб водитель одной и легковушек, пострадало пять человек, двое из них дети.

По факту произошедшего будет проведена проверка.

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03.01.2022 172
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