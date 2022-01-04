Жесткое столкновение двух легковушек и автобуса произошло на трассе «Кола»

Среди пострадавших дети.
Источник: МЧС по Ленобласти
Источник: МЧС по Ленобласти
Источник: МЧС по Ленобласти
По информации правоохранительных органов, авария произошла в полдень 4 января на трассе Р-21 «Кола» далеко от деревни Доможирово. На автодороге произошло лобовое столкновение легковушек. Одна из них отлетела в автобус.
По предварительной информации, в автобусе находилось 40 человек, никто из них не пострадал. Погиб водитель одной и легковушек, пострадало пять человек, двое из них дети.
По факту произошедшего будет проведена проверка.
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03.01.2022 172