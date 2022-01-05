Обработка дорог в Петербурге солью является самым неэкологичным методом борьбы с наледью

Власти Петербурга в конце 2021 года решили отказаться от использования реагентов для борьбы с наледью на дорогах и тротуарах ради «защиты экологии». Целесообразность такого шага «Невским новостям» разъяснила руководитель аппарата Национальной ассоциации зимнего содержания дорог Анна Климентова.

«Я бы сказала, что это подмена понятий. <…> Власти говорят, что не используют реагенты, потому что заботятся об экологии, но при этом применяют песок и соль. Но реагент — это вещество, которое растворяет лед. Поэтому соль — это тоже реагент», — отметила Климентова.

С точки зрения влияния на окружающую среду соль, которая используется в Петербурге — самый опасный материал, потому что именно хлористый натрий больше всего способствует засолению почвы. Использование соли, а не современных противогололедных материалов, является самым неэкологичным подходом, считает эксперт.

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К слову, только в ночь с 31 декабря на 1 января в стационары Петербурга поступило почти 30 человек с травмами различной степени тяжести, полученными на обледенелых тротуарах.