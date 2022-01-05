В Петербурге подорожали обеды для школьников

В Петербурге подписано постановление о стоимости питания учащихся государственных образовательных учреждениях на 2022 год.

Документ регламентирует стоимость завтраков и обедов для учащихся школ, а также учреждений среднего профессионального образования. С 1 января 2022 года стоимость питания в день для этих категорий составит: 68,5 руб. за завтрак (в 2020 году – 63 руб.), 119,5 руб. за обед (106 рублей). Комплексный обед будет стоить 188 рублей (167 рублей).

Напомним, с 2020 года завтраки для учащихся начальной школы бесплатны.