Неравнодушные петербуржцы спасают алабая, выброшенного из автомобиля на Пулковскком шоссе

Автор: Гузель Галимова
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На Пулковском шоссе неравнодушные граждане пытаются спасти алабая, которого, как сообщают очевидцы, выкинули из автомобиля.

Как сообщает паблик «Mash на Мойке», сегодня утром, 5 января, мужчина заехал на заправку, увидел израненную собаку и не смог пройти мимо. У животного повреждены лапа, глаз, ухо, есть раны на шее и на животе. Предположительно, пса выбросили из проезжающего автомобиля.

Мужчина уже договорился с местным приютом «Верность» и даже готов оплатить содержание. Главная трудность заключается в том, чтобы поймать пса, который после случившегося боится подойти к авто.

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