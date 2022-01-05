Неравнодушные петербуржцы спасают алабая, выброшенного из автомобиля на Пулковскком шоссе

На Пулковском шоссе неравнодушные граждане пытаются спасти алабая, которого, как сообщают очевидцы, выкинули из автомобиля.

Как сообщает паблик «Mash на Мойке», сегодня утром, 5 января, мужчина заехал на заправку, увидел израненную собаку и не смог пройти мимо. У животного повреждены лапа, глаз, ухо, есть раны на шее и на животе. Предположительно, пса выбросили из проезжающего автомобиля.

Мужчина уже договорился с местным приютом «Верность» и даже готов оплатить содержание. Главная трудность заключается в том, чтобы поймать пса, который после случившегося боится подойти к авто.