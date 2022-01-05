Володин: Госдума постарается принять закон о пожизненном заключении педофилов в январе

Госдума сделает все, чтобы закон о пожизненном заключении для ранее судимых педофилов был принят уже в январе, заявил спикер палаты Вячеслав Володин.

«Страшная трагедия в Костроме. Убита пятилетняя девочка. Один из задержанных оказался педофилом-рецидивистом. Сделаем все, чтобы закон о пожизненном заключении педофилов был принят уже в январе», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Так спикер Госдумы отреагировал на убийство пятилетней девочки в Костроме. В свою очередь вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что необходимо ввести пожизненный административный надзор за педофилами и исключить возможность их условно-досрочного освобождения.

Напомним, Госдума в конце декабря 2021 года приняла в первом чтении законопроект о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов.