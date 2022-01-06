Шесть машин такси арестовали в Ленобласти

Комитет по транспорту Ленобласти контролирует работу такси в новогодние праздники.

В этот раз рейды прошли во Всеволожском и Гатчинском районах. По итогам было выявлено 32 нарушения, арестовано и отправлено на штрафстоянку шесть автомобилей. Всего было проверено 50 такси. Специалисты обращали внимание на наличие атрибутов такси, лицензии, прививки от коронавируса, а также проверяли прохождение медицинского и технического осмотров.

Фото: Комитет по транспорту Ленинградской области

В рамках рейда был арестован водитель такси, который находился в федеральном розыске. Перевозками он занимался нелегально.