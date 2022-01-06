Самые высокие сугробы в Ленобласти наблюдаются в Лодейном Поле

Высота снежного покрова в Лодейном Поле Ленобласти побила рекорд текущей зимы.

За минувшую среду, 5 января, там прибавилось три сантиметра снега и теперь его высота составляет 64 см, рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Это максимум для Ленинградской области с начала зимы», – пояснил синоптик.

При этом в Петербурге высота снежного покрова сократилась на один сантиметр из-за оттепели и теперь составляет 30 сантиметров. Это меньше рекордного значения нынешней зимы, установленного в первый день наступившего 2022-го: тогда сугробы в городе достигали 32 сантиметров.

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Напомним, обращения по уборке снега принимает снежный штаб в группе во ВКонтакте. В регионе для водителей также открыта круглосуточная «горячая» линия по ситуации на региональных дорогах — 8(812) 251-42-84. На связи дорожники и в Инстаграмме — @dorogi_lo.