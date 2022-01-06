Ночное путешествие лосей попало в фотоловушку Нижне-Свирского заповедника — видео

Фотоловушка Нижне-Свирского заповедника засняла ночное путешествие лосей — самки (на видео идет первой) и некрупного самца.

Сотрудники рассказали, что падающий снег не доставляет лосям неудобства. Однако высокий снежный покров сильно затрудняет передвижение животных. Критичной считается глубина снега, доходящая до брюха сохатого, — в таких условиях даже на длинных лосиных ногах не спастись от лёгких, не проваливающихся в снег волков.

Ранее фотоловушка Нижне-Свирского заповедника сделала редкие кадры с упитанной рысью.