«Учительница химии» сообщила о 60 бомбах в ТЦ «Галерея»

В Петербурге накануне вечером неизвестные «заминировали» торговый центр «Галерея» на Лиговском проспекте.
На электронную почту ФСБ пришло письмо от «учительницы химии» одной из городских школ о том, что она заминировали ТЦ, заложив более 60 самодельных взрывных устройств. Взамен она просила перевести на номер телефона не менее 500 тысяч рублей, пригрозив в противном случае «действовать жестче».
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