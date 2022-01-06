«Учительница химии» сообщила о 60 бомбах в ТЦ «Галерея»

В Петербурге накануне вечером неизвестные «заминировали» торговый центр «Галерея» на Лиговском проспекте.

На электронную почту ФСБ пришло письмо от «учительницы химии» одной из городских школ о том, что она заминировали ТЦ, заложив более 60 самодельных взрывных устройств. Взамен она просила перевести на номер телефона не менее 500 тысяч рублей, пригрозив в противном случае «действовать жестче».

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Торговый центр и школа, где работает женщина, были осмотрены, ничего не обнаружено, эвакуацию проводить не стали. Женщину также опросили и отпустили домой

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.