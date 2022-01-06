В России из-за новых правил на 20% сократилось число сдающих экзамен на права с первого раза

В России сократилось число водителей, сдающих с первого раза экзамен на права. Это связано с введением новых правил проведения практического экзамена, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД РФ.
С апреля прошлого года из практической части экзамена исключили проверку навыков управления автомобилем на закрытых площадках, сотрудники ГИБДД стали оценивать будущих водителей только в условиях реального дорожного движения.
За аналогичный период 2020 года сотрудники ГИБДД провели больше 3 млн экзаменов, их стали 57%, свыше 33% смогли сделать это с первого раза.
Чаще всего будущие водители ошибаются при парковке задним ходом в бокс или гараж и при параллельной парковке задним ходом. Также экзаменуемые забывают включать сигнал поворота, неуверенно пользуются системой управления и не предоставляют преимущества другим участникам дорожного движения.