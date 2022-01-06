Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России превысил 62%

Коллективный иммунитет к COVID-19 в России вырос за неделю с 61,8 до 62,6%, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Вакцинация первым компонентом — 79 028 014 раз, полная вакцинация — 75 113 883 раза. Уровень коллективного иммунитета в России — 62,6%», — заявила Голикова.

По данным вице-премьера, в четырех регионах уровень коллективного иммунитета превышает 80%. К этим регионам относятся Севастополь (89,5%), Санкт-Петербург (81,4%), Карелия (80,8%) и Чукотка (80,6%). Около этой отметки Тува (78%), Липецкая и Московская области — 76,7 и 76,5% соответственно.