Школьника с осколком стекла в глазу госпитализировали в Петербурге

По информации ivbg.ru, подростка с осколком бутылки в глазу госпитализировали в Кировском районе Санкт-Петербурга.
Мальчика доставили в больницу из квартиры дома на Ленинском проспекте. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.
По предварительным данным, во время игры его одноклассник пнул бутылку, она разбилась, а осколки разлетелись по сторонам. В том числе попали в глаз. Подробности происшествия устанавливает инспектор по делам несовершеннолетних.
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11.12.2021 4341