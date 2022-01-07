Школьника с осколком стекла в глазу госпитализировали в Петербурге

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, подростка с осколком бутылки в глазу госпитализировали в Кировском районе Санкт-Петербурга.   

Мальчика доставили в больницу из квартиры дома на Ленинском проспекте. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

По предварительным данным, во время игры его одноклассник пнул бутылку, она разбилась, а осколки разлетелись по сторонам. В том числе попали в глаз. Подробности происшествия устанавливает инспектор по делам несовершеннолетних.

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11.12.2021 4341
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