Школьника с осколком стекла в глазу госпитализировали в Петербурге

По информации ivbg.ru, подростка с осколком бутылки в глазу госпитализировали в Кировском районе Санкт-Петербурга.

Мальчика доставили в больницу из квартиры дома на Ленинском проспекте. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

По предварительным данным, во время игры его одноклассник пнул бутылку, она разбилась, а осколки разлетелись по сторонам. В том числе попали в глаз. Подробности происшествия устанавливает инспектор по делам несовершеннолетних.