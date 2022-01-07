Движение автобусов по укороченным маршрутам Ломоносовского района восстановлено

Днем ранее автобусы № 684 и № 463 не смогли проехать по некоторым участкам трассы из-за метели в Ломоносовском районе Ленинградской области. Маршруты укоротили.
Движение двух автобусных маршрутов полностью восстановлено 7 января.
Жителей Ленинградской области просят воздержаться от поездок на автомобилях, не выходить на неокрепший лед и не посещать леса.
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