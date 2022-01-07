Петербуржцы жалуются на горы мусора во дворах

Массовые жалобы на переполненные мусорные баки в Санкт-Петербурге начались с 1 января после старта мусорной реформы. За вывоз отходов отвечает единый региональный оператор по обращению с отходами «Невский экологический оператор» (НЭО).

Как сообщает paperpaper.ru, кучи мусора по состоянию на 6 января замечены на Космонавтов (Московский район), проспекте Маршала Казакова (Кировский район), улице Кораблестроителей (Василеостровский район), Земледельческой улице и Богатырском и Яхтенном проспектах (Приморский район), Кондратьевском проспекте (Калининском районе), 2-м Муринском (Выборгский район).

По данным НЭО, вывоз отходов производится в усиленном режиме. В течение 5 января с контейнерных площадок Санкт-Петербурга вывезли 45 100 кубометров отходов. Основная причина ситуации с мусором – сложные погодные условия.