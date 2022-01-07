Петербуржцы жалуются на горы мусора во дворах

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

Массовые жалобы на переполненные мусорные баки в Санкт-Петербурге начались с 1 января после старта мусорной реформы. За вывоз отходов отвечает единый региональный оператор по обращению с отходами «Невский экологический оператор» (НЭО).

cover-1641543207269
Фото: paperpaper.ru

Как сообщает paperpaper.ru, кучи мусора по состоянию на 6 января замечены на Космонавтов (Московский район), проспекте Маршала Казакова (Кировский район), улице Кораблестроителей (Василеостровский район), Земледельческой улице и Богатырском и Яхтенном проспектах (Приморский район), Кондратьевском проспекте (Калининском районе), 2-м Муринском (Выборгский район).

По данным НЭО, вывоз отходов производится в усиленном режиме. В течение 5 января с контейнерных площадок Санкт-Петербурга вывезли 45 100 кубометров отходов. Основная причина ситуации с мусором – сложные погодные условия.

Вам будет интересно
Петербуржцы жалуются на горы мусора во дворах Санкт-Петербург, Невский экологический оператор
Фото: в общежитие Военмеха в Петербурге пришли силовики – выбили дверь, взломали замки, задержали людей
Утром 13 декабря в общежитие БГТУ «Военмех» на Обводном канале в Санкт-Петербурге пришли сотрудники МВД. Возбуждено уголовное дело о взятке. В деле...
13.12.2021 4028
Автор