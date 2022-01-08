В Ленобласти выявили 202 новых зараженных коронавирусом на 8 января

По данным оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции, за прошедшие 24 часа в Ленинградской области COVID-19 был подтвержден у 202 человек.
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30.10.2021 1661
Новые случаи заболевания за сутки не зафиксированы в Кировском районе. Точные данные о новых заражениях предоставлены оперативным штабом по противодействию новой коронавирусной инфекции.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+2), Бокситогорск (+2).
- Волосовский район: Беседа (+1).
- Волховский район: Волхов (+1), Усадище (+1).
- Всеволожский район: Мурино (+2), Всеволожск (+15), Кудрово (+9), Янино-1 (+3), Проба (+1), Разметелево (+1), Щеглово (+3), Щеглово (+1), Осельки (+1), Ганнибаловка (+1), пгт. им. Морозова (+3), Старая (+3), Токсово (+1), Романовка (+2), Бугры (+1), пгт. им. Свердлова (+4), Дубровка (+4), Павлово (+1), Вирки (+1), Рахья (+1), Кальтино (+2), Рыжики (+1), Токкари (+1), Блудное (+1).
- Выборгский район: Выборг (+20), Победа (+2), Глебычево (+1), Первомайское (+2), Рощино (+1), Советский (+3), Светогорск (+2), Поляны (+1), Приморск (+2), Цвелодубово (+1), Черкасово (+1), Красная Долина (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+4), Тайцы (+1), Кобралово (+2), Сиверский (+1), Карташевская (+1), Порожек (+1), Пудость (+1).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+6), Керстово (+1), Ивангород (+1).
- Киришский район: Кириши (+8), Мотохово (+1).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+1).
- Ломоносовский район: Низино (+1), Аннино (+2), Большая Ижора (+3), Горбунки (+2), Келози (+1), Лебяжье (+2), Дубки (+1), Глобицы (+1), Большое Забородье (+1), Малое Карлино (+1).
- Лужский район: Луга (+5), Толмачёво (+1), Осьмино (+1), Раковичи (+1).
- Подпорожский район: Никольский (+1).
- Приозерский район: Приозерск (+3), Мельниково (+2), Мельниково (+1), Кузнечное (+2).
- Сланцевский район: Сланцы (+7), Выскатка (+1).
- Тихвинский район: Тихвин (+12), Шугозеро (+1).
- Тосненский район: Нурма (+1), Тосно (+4), Никольское (+4), Федоровское (+1), Рябово (+2), Красный Бор (+1).