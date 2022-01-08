Что происходит в Казахстане, и из-за чего все началось – самая полная хронология

Протесты в Казахстане начались 2 января 2022 года после внезапного для жителей страны повышения цен на сжиженный газ в два раза. Несмотря на то, что протестующие очень быстро добились всего, чего требовали, и даже большего, первоначальный мирный протест быстро перерос в вооруженный столкновения. А экономические требования протестующих изменились на политические. Все это привело к гибели десятков людей, обезглавливаниям силовиков и ущербу частной собственности на сотни миллионов долларов.

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2 января

Протесты начались в городе Жанаозен. Демонстранты призвали акима области Нурлана Ногаева и акима города Максата Ибагарова (аким – глава администрации) принять меры по стабилизации цен и предотвращению дефицита топлива (впоследствии требование было выполнено, но митингующих это не остановило).

Официальная причина – повышение цен на сжиженный газ (на котором ездит до 80 % автопарка в нефтедобывающем городе Жанаозен, и от которого зависит углеводородный рынок) с 60 до 120 тенге.

По версии президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева, повышение обосновано с рыночной точки зрения и вызвано переходом с 1 января 2022 года на полностью рыночное формирование цен на сжиженный газ через электронные торговые площадки и биржи.

3 января

На центральной площади Жанаозена ночью собралось около 1000 человек протестующих. Участники протестов перешли от экономических требований к политическим. Это:

отставка правительства Казахстана;

отставка президента Токаева;

снятие неприкосновенности и уход из политики 81-летнего первого президента Казахстана, председателя Совета безопасности, члена Конституционного совета страны Нурсултана Назарбаева.

Перед демонстрантами выступили аким области и директор газоперерабатывающего завода, но переубедить собравшихся людей им не удалось.

4 января

Из солидарности к протестам жителей Жанаозена присоединились жители Алма-Аты, Актау, Актобе, Караганды, Нур-Султана, Шымкента, Кокшетау и Уральска.

Власти Казахстана заявили о снижении цен на сжиженный газ в Мангистауской области до 50 тенге за литр. Несмотря на это протесты продолжились.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев записал видеообращение, в котором призвал участников протестов «проявить благоразумие» и не совершать незаконных действий.

Полиция перекрыла площадь Астаны и подъезды к ней. Сотни человек вышли на митинг в районе ледового дворца «Алматы Арена» вместе с лидером Демпартии Жанболатом Мамаем и начали шествие вниз по улице Мустафина.

Несколько сотен протестующих участвовали в шествии, одна из групп двигалась по проспекту Абая, а вторая по проспекту Толе би в сторону центра города под лозунгами «Вперед, Казахстан» и «Старик, уходи». Произошла стычка протестующих с полицией.

Силовики на площади применили светошумовые гранаты. В ночь с 4 на 5 января в Алма-Ате протестующие начали поджигать полицейские автомобили, численность протестующих в городе достигла 10 000 человек.

В Алма-Ате перестал работать мобильный интернет.

В Атырау сотни жители собрались около местного рынка и группами направились в сторону центральной площади Исатая и Махамбета. Протестующие окружили акима Атырауской области Махамбета Досмухамбетова и не позволили ему уехать с площади на машине.

Во многих городах начались задержания. Перестали работать мессенджеры Telegram, WhatsApp и Signal.

5 января

Провайдер «Казахтелеком» отключил интернет по всей стране. В результате жители Казахстана начали массово снимать наличные. К банкоматам выстроились очереди, так как из-за отключения интернета прекратила работать оплата по банковским картам и через мобильные приложения.

К этому моменту, по заявлению МВД Казахстана, во время беспорядков уже погибли не менее восьми сотрудников полиции и военнослужащих национальной гвардии, а 317 пострадали.

До 19 января 2022 введено чрезвычайное положение в Мангистауской области, Алма-Ате, Алматинской области, Нур-Султане, Шымкенте, Атырауской, Жамбылской и Кызылординской в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западноказахстанской, Карагандинской, Туркестанской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях.

Алма-Ата

По данным управления общественного здоровья Алма-Аты, в лечебные учреждения города по скорой помощи поступило 150 пострадавших в событиях 4 января, кроме того 40 человек прибыли в учреждения здравоохранения сами. Изо всех 190 поступивших были госпитализированы 40 человек, в том числе семеро были помещены в реанимацию, из них четверо сотрудники полиции. Среди 190 пострадавших — 137 полицейских и 53 гражданских лица.

Комендант города сообщил, что в ночь с 4-го на 5-е января «активизировались экстремистские группировки». В городе вечером и ночью были сожжены свыше 120 транспортных средств, в том числе 33 полицейские машины, кареты «скорой помощи», пожарные автомашины. Были разбиты витрины 120 магазинов и других объектов розничной торговли, пострадали 180 предприятий общественного питания, порядка 100 офисов малого и среднего бизнеса. Подверглись избиению более 500 гражданских лиц, среди которых 130 женщин и стариков. С наступлением утра 5 января город, по словам коменданта, «подвергся новым атакам экстремистов и радикалов».

Также протестующие:

напали на припаркованный автомобиль полиции, а также повредили военной грузовик;

избили нескольких полицейских, отобрали у них щиты и каски;

захватили и сожгли акимат;

захватили и подожгли алма-атинскую резиденцию главы Казахстана;

напали на офисные здания, в которых находятся редакции телеканалов, и разгромили их помещения, испортили имущество, избили сотрудников.

разграбили некоторые магазины города.

Также мародеры начали взламывать и грабить банкоматы и банки .

Фото: t.me/news_echo

Актобе

Участники массового протеста попытались взять штурмом здание областного акимата в городе Актобе, против нападавших были использованы светошумовые гранаты.

Атырау

По сообщению «Радио Азаттык», между силовиками и демонстрантами произошла перестрелка, в результате которой один из участников беспорядков получил смертельное ранение.

Павлодар

Около 200 протестующих, большинство из них приехали из сельских районов, несмотря на попытки полицейских их сдержать, прорвались к зданию акимата Павлодарской области. На встречу с ними вышли акимы города Павлодара и Павлодарской области, которые рассказали о мерах, которые будут приняты для стабилизации обстановки в стране.

Собравшиеся потребовали снижения цен на газ и пожаловались на маленькую зарплату. Вечером того же дня в городе начались столкновения демонстрантов с полицией. Для разгона протестующих полиция Павлодара применила светошумовые гранаты и спецтехнику.

Правоохранители провели в городе массовые задержания и подавили беспорядки после того как около тысячи митингующих попытались штурмовать акимат области.

Талдыкорган

Участники акций протеста в Талдыкоргане повалили и разбили на две части памятник экс-президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву.

Усть-Каменогорск

Порядка тысячи человек на Площади Республики в Усть-Каменогорске выдвигали требования к властям и требовали акима Восточно-Казахстанской области. Протестующие заявили, что недовольны низкими зарплатами, ростом цен на продукты и топливо, а также работой общественного транспорта.

Позднее между силовиками и протестующими произошли жесткие столкновения, силовики использовали слезоточивый газ. Были слышны взрывы и стрельба.

Вечером 5 января президент Казахстана обратился к лидерам ОДКБ с просьбой о поддержке.

6 января

Ночью 6 января Совет ОДКБ согласился направить коллективные миротворческие силы в Казахстан.

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась оценил численность миротворческого контингента, который предполагается к 7 января разместить в Казахстане, в количестве около 2,5 тыс. человек, но отметил, что весь перечень частей и соединений, которые входят в Миротворческие силы ОДКБ, насчитывает порядка 3,6 тысяч человек.

При возникновении такой необходимости группировка в Казахстане может быть усилена за их счет.

Действующие в Казахстане радикальные боевики опубликовали видео, в котором заявили, что расценивают введение в страну миротворцев ОДКБ как оккупацию.

Алма-Ата

Ночью правительственные силы предприняли попытку отбить ряд административных зданий в Алма-Ате и окрестностях, в том числе департамент алма-атинской полиции и районные управления полиции. На утро 6 января было сообщено о десятках убитых участников беспорядков. Было сообщено также и о 13 погибших со стороны сотрудников правоохранительных органов, двое из которых были найдены обезглавленными.

Во второй половине дня в ходе рейдов полиция задержала около двух тысяч протестующих.

7 января

На утреннем заседании контртеррористического штаба президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сделал заявление о восстановлении правопорядка во всех регионах Казахстана.

Указав что протестующие продолжают применять оружие, Токаев призвал продолжить операцию до полного уничтожения «боевиков».

В Алматы началось создание «народных дружин», в том числе из числа бывших воинов-афганцев, для защиты от мародеров.

Результаты протестов

Президентом Казахстана было введено временное ценовое регулирование цен на сжиженный газ сроком на 180 календарных дней, при этом предельные цены для населения не должны превышать уровень цен на конец 2021 года.

Также

Перенесен на один год полный переход на реализацию сжиженного газа через электронные торговые площадки и биржи. Проводится расследование на предмет ценового сговора и иных антиконкурентных действий. Введено государственное регулирование цен на социально значимые продовольственные товары. Разрабатывается закон «О банкротстве физических лиц», что связано с высоким уровнем закредитованности граждан. Рассматривается необходимость введения моратория на повышение коммунальных тарифов для населения сроком на 180 дней. Рассматривается субсидирование арендной платы по вторичному жилью для социально уязвимых слоев населения. Создается общественный фонд «Народу Казахстана», финансируемого за счет частных и государственных источников, предназначенного для решения проблем здравоохранения и детей.

Ситуация на 8 января

Ночь на субботу, по сравнению с двумя предыдущими выдалась спокойной. Зафиксированы только несколько случаев стрельбы в городе. Это объясняется успешными действиями силовиков, которые, по состоянию на вечер пятницы, задержали 4266 человек, среди которых есть и иностранные граждане.

Практически вся протестная активность сосредоточена на юге Казахстана. На севере страны протесты либо мирные, либо их нет. Исключение: Семей и Усть-Каменогорск.

Президент Казахстана, который в первые дни протестов попытался договориться с митингующими и удовлетворил все их требования, теперь действует совершенно по-другому. События на юге и западе Казахстана, а также откровенно радикально стиль действий – обезглавливание силовиков – не оставили Токаеву другого выхода.

Кроме того, слаженные действия протестующих, которым раздавали оружие из багажников автомобилей, наглядно показали: речь идет о хорошо подготовленных группах боевиков, которые проходили обучение за рубежом.

Токаев заявил, что никаких переговоров с террористами не будет, их надлежит только убивать, чтобы они не создавали угрозу для жизни мирных жителей. Президент рассказал, что в составе банд немало людей, которые вообще не говорят на казахском языке и являются иностранцами.

Стало известно о гибели режиссера Сакена Битаева. В Алма-Ате его попытались ограбить, а затем застрелили вооруженные боевики.

8 января также стало известно о задержании экс-главы Комитета национальной безопасности Казахстана Карима Масимова. Его подозревают в государственной измене.

Ущерб, нанесенный беспорядками бизнесу Казахстана, превысил $200 миллионов. Президент Токаев объявил 10 января днем общенационального траура в память о жертвах беспорядков.