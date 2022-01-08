В Ручьях «заговорило» ружье, потерянное 12 лет назад – в больнице пострадавший

По информации ivbg.ru, 7 января около 04:00 в полицию Выборгского района сообщили о том, что в доме в поселке Ручьи 45-летний мужчина получил огнестрельное ранение ноги.

Прибывшие на место полицейские задержали 46-летнего подозреваемого. По версии следствия, между мужчинами вспыхнула ссора на фоне совместного распития спиртных напитков.

В качестве аргумента один из оппонентов использовал ружье «ИЖ». Установлено, что оружие числится как утерянное с 2010 года.

Пострадавший госпитализирован. Его состояние оценивается как тяжелое.