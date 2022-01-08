Названы богатейшие боксеры в истории

Американец Флойд Мэйуэзер назван богатейшим боксером в истории. Состояние бывшего чемпиона мира в пяти весовых категориях составляет €479 миллионов.
На втором месте расположился бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Джордж Форман. Состояние американца оценили почти в €266 миллионов.
Тройку богатейших боксеров в истории замкнул экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо. Представитель Филиппин заработал €195 миллионов евро.
Десятку самых богатых боксеров мира замкнул украинец Владимир Кличко. Украинский тяжеловес заработал почти €70 миллионов.
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