Названы богатейшие боксеры в истории

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

Американец Флойд Мэйуэзер назван богатейшим боксером в истории. Состояние бывшего чемпиона мира в пяти весовых категориях составляет €479 миллионов.

На втором месте расположился бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Джордж Форман. Состояние американца оценили почти в €266 миллионов.

Тройку богатейших боксеров в истории замкнул экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо. Представитель Филиппин заработал €195 миллионов евро.

Десятку самых богатых боксеров мира замкнул украинец Владимир Кличко. Украинский тяжеловес заработал почти €70 миллионов.

Вам будет интересно
Названы богатейшие боксеры в истории бокс
Черчесов запретил игрокам «Ференцвароша» употреблять два слова
Бывший тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов на встрече с игроками венгерского «Ференцвароша» запретил им в общении с собой...
07.01.2022 56
Автор
Поделиться