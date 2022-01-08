Названы богатейшие боксеры в истории

Американец Флойд Мэйуэзер назван богатейшим боксером в истории. Состояние бывшего чемпиона мира в пяти весовых категориях составляет €479 миллионов.

На втором месте расположился бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Джордж Форман. Состояние американца оценили почти в €266 миллионов.

Тройку богатейших боксеров в истории замкнул экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо. Представитель Филиппин заработал €195 миллионов евро.

Десятку самых богатых боксеров мира замкнул украинец Владимир Кличко. Украинский тяжеловес заработал почти €70 миллионов.