Российский боксер умер после поражения нокаутом

Российский боксер из Новосибирска Арест Саакян умер спустя 11 дней после поражения нокаутом на турнире в Тольятти.
В финальной схватке 26 декабря Саакян пропустил удар в голову и проиграл нокаутом. В больнице спортсмену провели операцию, после чего случился отек головного мозга. Саакян провел в коме 10 дней и так и не пришел в сознание.
Смерть Саакяна наступила 7 января. Прощание с боксером состоится 11 января. Саакяну было 26 лет. Спортсмен занимался боксом, а также смешанными единоборствами.
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