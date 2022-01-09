Пожар в Больших Колпанах выгнал на улицу 10 человек

Пожар охватил 30 квадратных метров квартиры дома, расположенного в деревне Большие Колпаны Гатчинского района Ленинградской области.
Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы в 04:34. На место прибыли 12 пожарных и три спецмашины. Пожар был потушен в 05:32.
В процессе тушения возгорания спасателями по маршевой лестнице были эвакуированы четыре человека. Также с помощью спасательных устройств спасены шесть человек.
Информация о пострадавших и обстоятельства происшествия уточняются.
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