Пожар в Больших Колпанах выгнал на улицу 10 человек

Пожар охватил 30 квадратных метров квартиры дома, расположенного в деревне Большие Колпаны Гатчинского района Ленинградской области.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы в 04:34. На место прибыли 12 пожарных и три спецмашины. Пожар был потушен в 05:32.

В процессе тушения возгорания спасателями по маршевой лестнице были эвакуированы четыре человека. Также с помощью спасательных устройств спасены шесть человек.

Информация о пострадавших и обстоятельства происшествия уточняются.