Стоимость квадратного метра в Ленобласти может вырасти в этом году, рассказала «Российской газете» эксперт по недвижимости Высшей школы управления финансами Людмила Анисимова.

Причиной тому экономическая активность и приток граждан из других городов, а также желание местных жителей сменить старое жилье на новое. Стоимость жилья также вырастет в Петербурге, Москве и Подмосковье. По мнению аналитиков, люди считают покупку недвижимости в этих регионах надежным инвестиционным вложением.

В 2021 году в ряде регионов страны жилье подорожало на 15-30%. Такая тенденция сохранится и в 2022 году. Также аналитики прогнозируют рост ипотечных ставок — до 10-10,2%.

Напоминаем, с 1 января 2022 года на территории Ленобласти выросли тарифы на проезд пассажиров в пригородных поездах. А также выросли штрафы за безбилетный проезд на электричках.