Назван самый непопулярный вид транспорта в Ленобласти

Власти Ленобласти провели социальное исследование и назвали самый популярный и непопулярный виды транспорта за 2021 год.

На первом месте оказался общественный наземный транспорт — им пользуются 54,5% опрошенных. Второе место у пригородного электротранспорта — 17,2 %, третье — автомобиль — 14,1 %, четвертое — такси — 7,1 % и пятое — велосипед — 7,1 %.

В комитете по транспорту Ленобласти добавили, что чаще жители региона стали чаще предпочитать машинам пригородный электротранспорт. Более того, 70% опрошенных довольны качеством перевозок автобусами.

Напоминаем, с 1 января 2022 года на территории Ленобласти выросли тарифы на проезд пассажиров в пригородных поездах. А также выросли штрафы за безбилетный проезд на электричках.