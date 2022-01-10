Некоторых пенсионеров ждет еще одна выплата в этом году

Часть пенсионеров в России может надеяться на выплату по 6 500 рублей в этом году.

Депутаты Госдумы намерены ввести на рассмотрение инициативу по увеличению выплат для пенсионеров от 75 лет, сообщает «ФедералПресс». На сегодняшний день подобную выплату получают пенсионеры старше 80 лет, то есть к пенсии прибавляется 6 400 рублей.

Новую материальную помощь для российских пенсионеров рассмотрят на весенней сессии нижней палаты в Госдуме.

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Напомним, с нового 2022 года всех пенсионеров, получающих выплаты на карту «МИР», ждут изменения.