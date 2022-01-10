В Лодейном Поле мужчина угнал у пенсионера авто и тут же въехал в сугроб

В полицию Лодейнопольского района утром 9 января обратился местный житель.

Он сообщил, что у дома №10 по Республиканской улице в Лодейном Поле «Нива» въехала в сугроб. Прибывшие на место полицейские выяснили, что машина была угнана у 69-летнего пенсионера от дома №3 по улице Дмитрия Арсенова.

Подозреваемого в угоне задержали, им оказался 39-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело.

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Не зря в Лодейном Поле самые большие сугробы, их высота достигла уже 66 сантиметров.