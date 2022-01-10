Следователи Выборга возбудили уголовное дело о надругательстве над ребенком в Австралии

Жительница Мельбурна развелась с русским мужем и съехалась с женщиной, а дочь забрала к себе. Теперь ей вменяют сексуальное насилие над несовершеннолетней.

Об этом стало известно порталу 47news 10 января. Предварительно известно, что 9 января выборгский отдел Следственного Комитета Ленобласти возбудил уголовное дело в отношении 29-летней гражданки Австралии. Ей вменяют «насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

По материалам следствия, с января 2017 по октябрь 2020 годов женщина совершала непристойные действия в отношении своего 8-летнего ребенка. На данный момент девочка проживает с отцом в Выборгском районе.

По информации 47news, семья жила в Мельбурне. Через какое-то время супруги решили развестись и девочка осталась с мамой, которая после развода съехалась с другой женщиной, после чего ребенок и столкнулся с сексуальными домогательствами. Отец девочки, узнав об этом, забрал ее и уехал в Россию. Остальные обстоятельства необычного дела выясняются.