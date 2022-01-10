В Ленобласти могут ужесточить ковид-ограничения из-за нового штамма

Об этом заявил председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Сергей Вылегжанин.

Как передает ЛенТВ24 в понедельник, 10 января, председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Сергей Вылегжанин рассказал об ухудшающейся ситуации с Covid-19 в регионе.

Так, количество госпитализаций остается на напряженном уровне порядка 800 человек в неделю. Всего развернуто 1889 мест для ковид-больных, из которых занято 1398. 31 пациент находится на искусственной вентиляции легких.

Россия готовится к приходу омикрон-штамма. По словам Вылегжанина, новый штамм может оказаться более заразным. Возможно значительное увеличение напряжения в амбулаторном и стационарном звене. В связи с этим могут быть приняты новые ограничения.

Вероятно, что будут приняты дополнительные ковид-ограничения,- заявил Сергей Вылегжанин.