Для 200 обделенных детей Ленобласти собрали сладкие подарки в рамках новогодней акции

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться
94668d20f570e1eb6b6241b3c2d6e26e
Фото: Правительство Ленинградской области

В Ленобласти 10 января заканчивается добрая новогодняя акция «Корзина радости». Для участия в ней нужно было приобрести и положить в специальные корзины в магазинах сладкие наборы, конфеты и печенье.

Об этом рассказали в пресс-службе Правительства Ленобласти днем, 10 января. Акция была организована региональным отделением Общероссийского народного фронта при поддержке правительства Ленинградской области.

Инициативу поддержали как крупные торговые сети области, так и индивидуальные предприниматели и социальные учреждения. Например, в Сертолово было установлено семь «Корзин радости». Часть подарков, собранных здесь, были отправлены в реабилитационный центр Областной детской клинической больницы, где также для ребят было организовано театрализованное предновогоднее представление.

В общей сложности было собрано порядка 200 подарков, которые направили детям из неполных или малоимущих семей и детям-инвалидам. Акция получила широкий отклик в регионе и теперь ее формат хотят изменить. Так, обновленная концепция благотворительной акции позволит неравнодушным помогать продуктам малоимущим и нуждающимся семьям на постоянной основе.

Вам будет интересно
Для 200 обделенных детей Ленобласти собрали сладкие подарки в рамках новогодней акции помощь семьям, подарки детям, нуждающиеся, новый год, Ленобласть, Корзина добра, Благотворительность в Ленобласти
Сбежавших с фермы в Ленобласти яков 10 лет назад заметили с потомством
Парнокопытных из семейства быков заметили разгуливающими в Приозерском районе Ленобласти. Экзотические для региона животные поселились в лесах 10 лет назад,...
10.01.2022 64
Автор