Для 200 обделенных детей Ленобласти собрали сладкие подарки в рамках новогодней акции

В Ленобласти 10 января заканчивается добрая новогодняя акция «Корзина радости». Для участия в ней нужно было приобрести и положить в специальные корзины в магазинах сладкие наборы, конфеты и печенье.

Об этом рассказали в пресс-службе Правительства Ленобласти днем, 10 января. Акция была организована региональным отделением Общероссийского народного фронта при поддержке правительства Ленинградской области.

Инициативу поддержали как крупные торговые сети области, так и индивидуальные предприниматели и социальные учреждения. Например, в Сертолово было установлено семь «Корзин радости». Часть подарков, собранных здесь, были отправлены в реабилитационный центр Областной детской клинической больницы, где также для ребят было организовано театрализованное предновогоднее представление.

В общей сложности было собрано порядка 200 подарков, которые направили детям из неполных или малоимущих семей и детям-инвалидам. Акция получила широкий отклик в регионе и теперь ее формат хотят изменить. Так, обновленная концепция благотворительной акции позволит неравнодушным помогать продуктам малоимущим и нуждающимся семьям на постоянной основе.