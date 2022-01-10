ЕС надеется встретить туристов из России уже весной этого года

В Европейской комиссии по туризму заявили, что рассчитывают открыть границы ЕС для россиян к весне 2022 года. Многое в этом вопросе будет зависеть от решения ВОЗ касаемо вакцины «Спутник V».

Об этом стало известно порталу Известия днем, 10 января. В этом году Евросоюз намерен открыть границы для туристического потока из России в привычном виде. Такому решению поспособствовал высокий уровень вакцинации в ЕС — порядка 84% взрослых уже имеют иммунитет к вирусу.

В ноябре прошлого года Еврокомиссия опубликовала список рекомендаций при организации туристического потока. Одна из них — страны Евросоюза должны открыть границы для туристов из любой страны, если они привиты препаратами одобренными не только в Евросоюзе, но и в ВОЗ. Данное положение начало действовать с сегодняшнего дня, 10 января. Кроме того, посетить ЕС смогут и те, кто перенес болезнь в течение 180 дней с даты поездки.

Исполнительный директор ETC Эдуардо Сантандер рассказал Известиям, что они поддерживают обновленные рекомендации в сфере путешествий. Однако, он опасается, что все может испортить новый штамм коронавируса.

Тем не менее, представитель ЕТС рассчитывает, что к весне 2022 года российские граждане все-таки смогут в привычном режиме посещать Европу.

74% поездок россиян приходится на Европу, поэтому граждане РФ играют чрезвычайно важную роль для рынка. Россия — лишь один из примеров. Именно поэтому мы поддерживаем инициативу освободить от дополнительных требований путешественников из всех стран, которые привиты одобренными ВОЗ вакцинами, — заявил Эдуардо Сантандер.

На данный момент для россиян главным препятствием для посещения ЕС стала Всемирная организация здравоохранения, поскольку российский «Спутник V» ею до сих пор не одобрен. Однако в российском правительстве видят обнадеживающие знаки для принятия препарата за рубежом.

При положительном решении ВОЗ в отношении отечественной вакцины, россияне смогут посещать страны ЕС уже весной, однако им придется столкнуться с рядом требований. Так, срок действия сертификатов о вакцинации составит девять месяцев. Это правило вступит в силу с 1 февраля.