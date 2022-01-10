На «Дороге жизни» пройдет забег в честь 78-й годовщины освобождения Ленинграда

Автор: Анастасия Щербакова
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Открыта регистрация на зимний марафон «Дорога жизни», посвященный 78-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистских захватчиков. Забег состоится 30 января во Всеволожском районе.

Об этом сообщается на сайте Правительства Ленинградской области в понедельник, 10 января.

Участникам марафона будет доступна одна из четырех дистанций — 1, 5, 10 и 42 км. Дистанция в 1 км предусмотрена для детей от 6 до 12 лет. Для участников забега будут оборудованы теплые раздевалки на старте и финише, а также мобильная камера хранения.

Мероприятие начнется с возложения цветов и венков к мемориалу «Разорванное кольцо». Памятник возведен в 1966 году у Вагановского спуска, где начинался сухопутный участок Дороги жизни. В возложении примут участие ветераны Великой Отечественной войны, жители и дети блокадного Ленинграда.

Зарегистрироваться для участия в акции можно на официальном сайте марафона.

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