Ученые из Финляндии изобрели молекулу, способную выработать иммунитет от Covid-19 за 8 часов

Ученые из Хельсинкского университета разработали молекулу под названием TriSb9. В отличие от других вакцин, она способна в течении 8 часов обеспечить полную защиту от Covid-19.

Об этом 10 января пишет пресс-служба университета, где ведутся разработки. Сообщается, что молекула TriSb9 сможет подавлять все известные штаммы коронавируса, включая новый «омикрон».

Клинические исследования провели на мышах. Молекула впрыскивалась в организм грызунов через нос и защищала их даже тогда, когда их собратья заражались коронавирусом. На основе разработки ученые намерены создать спрей как очередной препарат для профилактики коронавируса.