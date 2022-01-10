Одну из разновидностей солнечного гало наблюдали на Финском заливе — фото

Захватывающие снимки природного явления появились в соцсетях. Запечатлеть на фото солнечное гало автору удалось в канун Рождества.

Атмосферные кадры опубликовали в группе Каждой твари по паре / Павел Глазков 10 января.

Фото: Каждой твари по паре / Павел Глазков Фото: Каждой твари по паре / Павел Глазков Фото: Каждой твари по паре / Павел Глазков Фото: Каждой твари по паре / Павел Глазков Фото: Каждой твари по паре / Павел Глазков Фото: Каждой твари по паре / Павел Глазков Фото: Каждой твари по паре / Павел Глазков Фото: Каждой твари по паре / Павел Глазков Фото: Каждой твари по паре / Павел Глазков

В канун Рождества на Финском заливе, в районе Зеленогорска, мне посчастливилось наблюдать удивительное явление природы. Гало, а вернее, даже его разновидность, напоминающую вертикальную радугу. Называется эта красота «паргелий», или «солнце с ушами», — восхищается фотограф.

Отметим, данное явление возникает из-за преломления солнечного света в кристалликах льда, парящих в атмосфере. Подобное явление наблюдали в Кингисеппском районе в декабре уже прошлого года.