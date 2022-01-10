Уникальная в своем роде театральная постановка пройдет в Ленобласти

Автор: Анастасия Щербакова
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Конно-драматический театр «ВелесО», расположенный во Всеволожском районе Ленобласти, поставит уникальный в своем роде этно-музыкальный спектакль «Степан Разин».

Об этом рассказали в пресс-службе Правительства Ленобласти вечером, 10 января.

Премьера постановки театра «ВелесО», созданную режиссером Евгением Ткачуком при поддержке Фонда президентских грантов, жители и гости региона смогут увидеть 23 января.

Новый интерактивный этно-музыкальный спектакль «Степан Разин» — масштабная постановка в формате игрового театра, созданная по мотивам произведений поэта-футуриста Василия Каменского. Спектакль перенесет зрителей на казачью Волгу, где берут начало события крупнейшего народного восстания XVII века — Крестьянской войны под предводительством Степана Разина.

Постановка насыщена народным языком, фольклорными ритмами, поволжскими песнями и стремительными хороводами. В спектакле задействована в полном составе конная труппа театра. Музыкальное оформление специально для спектакля создала карельская этно-группа Yarga Sound System.

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